Дэнни Миллз: Если «Ливерпуль» захочет купить Сане, он перейдет туда

- Если «Ливерпуль» захочет приобрести Сане, я почти уверен, что он поедет туда при первой возможности. Почему бы и нет? Мы видели, что игроки поступают намного хуже. Но это не переход из «Манчестер Юнайтед» в «Ливерпуль» или из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед». Здесь нет подобного противостояния, - цитирует Миллза Goal.com.
Ранее сообщалось, что Сане не смог договориться с «горожанами» о продлении контракта и принял решение покинуть команду по окончании сезона. Одним из главных претендентов на 24-летнего вингера называлась «Бавария».
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