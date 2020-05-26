«Айнтрахт» добился ничьей, уступая 1:3 «Фрайбургу» к 78-й минуте

Матч 28-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Фрайбург» завершился со счетом 3:3.
Счет открыл на 28-й минуте хавбек гостей Винченцо Грифо, но еще до перерыва португальский форвард Андре Силва восстановил равновесие (35-я).
По ходу второго тайма «Фрайбург» добился перевеса в два мяча. На 67-й вратаря хозяев Кевина Траппа огорчил Нильс Петерсен, а на 69-й – Лукас Хелер.
Тем не менее, «Айнтрахту» удалось спастись от поражения. На 79-й минуте гол забил японский хавбек Даити Камада, а три минуты спустя американец Тимоти Чендлер поразил цель после подачи серба Филипа Костича.
«Фрайбург» занимает 7-е место (38 очков), а франкфуртский «Айнтрахт», прервавший серию из пяти поражений – 14-е (29).
29 мая «Фрайбург» примет «Байер». 30 мая «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Вольфсбургом».
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай Шедевр Киммиха и травма Холанда. «Бавария» в Дортмунде расчистила себе дорогу к чемпионству (видео) Благодаря победе над «Боруссией» мюнхенцы увеличили отрыв от второго места до семи очков за шесть туров до конца. 26.05.2020 21:45 Футбол Зибрак Артем С такими агентами-профессионалами, как у Мозякина, нашему хоккею и врагов не надо Виталий Славин разоблачает агента Сергея Паремузова. 26.05.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег