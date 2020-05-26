«Айнтрахт» добился ничьей, уступая 1:3 «Фрайбургу» к 78-й минуте

Матч 28-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Фрайбург» завершился со счетом 3:3.

Счет открыл на 28-й минуте хавбек гостей Винченцо Грифо, но еще до перерыва португальский форвард Андре Силва восстановил равновесие (35-я).

По ходу второго тайма «Фрайбург» добился перевеса в два мяча. На 67-й вратаря хозяев Кевина Траппа огорчил Нильс Петерсен, а на 69-й – Лукас Хелер.

Тем не менее, «Айнтрахту» удалось спастись от поражения. На 79-й минуте гол забил японский хавбек Даити Камада, а три минуты спустя американец Тимоти Чендлер поразил цель после подачи серба Филипа Костича.

«Фрайбург» занимает 7-е место (38 очков), а франкфуртский «Айнтрахт», прервавший серию из пяти поражений – 14-е (29).

29 мая «Фрайбург» примет «Байер». 30 мая «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Вольфсбургом».