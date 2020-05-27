Хамес решил перейти в «Атлетико» Колумбиец ответил отказом на выгодное предложение «Ньюкасла».

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес сообщил своему агенту о желании перейти в «Атлетико». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Согласно источнику, колумбиец хочет поработать под руководством главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

Клуб, в свою очередь, готов пригласить игрока, однако, рассчитывает, что он снизит свои требования по зарплате. Напомним, годовой оклад Хамеса в «Реале» составляет более восьми млн евро.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса. Его контракт в силе до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 32 млн евро.