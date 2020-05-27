Федун предложил доиграть футбольный чемпионат России со зрителями

«В связи с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин будет снимать карантин, считаю, можно было бы разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм, - отметил Федун (недавно выписавшийся из больницы, где проходил курс лечения от коронавируса) в интервью порталу Sport24. - Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо. Убытки от проведения матчей без зрителей - полтора миллиарда рублей минимум».

Напомним, что ранее депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление чемпионата России. На данный момент РПЛ планирует рестарт на 21 июня. В сезоне-2019/20 осталось провести 8 туров. Предложенный медицинский регламент не предусматривает присутствие на трибунах зрителей - по примеру немецкой бундеслиги, где соревнования уже начались.