Федун предложил доиграть футбольный чемпионат России со зрителями - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 мая 2020 17:43ФутболСергеев Иван

Федун предложил доиграть футбольный чемпионат России со зрителями

Владелец «Спартака» Леонид Федун надеется на то, что в заключительных матчах РПЛ-2019/20 болельщиков будут пускать на стадионы.

«В связи с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин будет снимать карантин, считаю, можно было бы разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм, - отметил Федун (недавно выписавшийся из больницы, где проходил курс лечения от коронавируса) в интервью порталу Sport24. - Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо. Убытки от проведения матчей без зрителей - полтора миллиарда рублей минимум».

Напомним, что ранее депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление чемпионата России. На данный момент РПЛ планирует рестарт на 21 июня. В сезоне-2019/20 осталось провести 8 туров. Предложенный медицинский регламент не предусматривает присутствие на трибунах зрителей - по примеру немецкой бундеслиги, где соревнования уже начались.

UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Илья Любушкин: Постоишь на солнце полминуты – и чувствуешь, что тебе поплохело Защитник «Аризоны» – о жизни в самом жарком штате в НХЛ, особенностях карантина в Америке и своих планах на будущее. 27.05.2020 15:43 Хоккей Дехтярев Владимир
«Ред Булл» окрыляет! Что за футбольная империя готова прирасти «Уфой» Клуб из столицы Башкортостана может получить могущественного покровителя в лице компании «Ред Булл». Рассказываем об инвесторе, который, похоже, намерен вложиться еще и в наш многострадальный футбол. 27.05.2020 10:41 Футбол Зибрак Артем
Теперь у Овечкина 18 личных наград НХЛ. Он догнал Лемье и уступает только Гретцки «Советский спорт» составил суммарную таблицу лидеров по числу индивидуальных призов НХЛ. Новоиспеченный обладатель «Морис Ришар Трофи»-2020 Александр Овечкин вышел на второе место в списке всех времен! 27.05.2020 17:05 Хоккей Сергеев Иван
Еще по теме:
Жена Овечкина – о рождении второго ребенка: 3800 г! Мы самые счастливые (фото) У Овечкина родился сын. Мальчика назвали Ильей (фото) Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи»
Панарин против Свечникова и Варламов против Бобровского. Сезон в НХЛ будет доигран! Первый шаг к возвращению хоккея на планету Земля сделан. 27.05.2020 13:29 Хоккей Федоровский Александр
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
18:37 Футбол Источник: Чемпионат России может продолжиться со зрителями на трибунах
18:24 Фигурное катание У российских фигуристов и гимнастов не нашли коронавирус
17:59 Футбол Французский сенат отклонил предложение «Лиона» возобновить чемпионат лиги 1
17:43 Футбол Федун предложил доиграть футбольный чемпионат России со зрителями
17:30 Хоккей Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. Это предварительная дата
17:25 Бокс Уайлдер считает достижения Тайсона несерьезными
17:07 Футбол Депутат от КПРФ обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление чемпионата России
16:53 Биатлон Польховский не будет рекомендован на должность главного тренера сборной России
16:37 Футбол Семье Погребняка стало хуже из-за коронавируса
16:27 Фигурное катание Загитова снялась в японской рекламе косметики (видео)
16:15 Хоккей Бывший вратарь «Адмирала» Красоткин подписал контракт с «Сибирью»
15:53 Футбол Хамес решил перейти в «Атлетико»
15:41 Футбол Клубы АПЛ выступили за возобновление полноценных тренировок
15:26 Футбол «Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Коутиньо
15:07 Футбол Александр Григорян: Работа с Гулиевым требует повышенного внимания и вдумчивости
14:46 Футбол Икарди близок к переходу в «ПСЖ» на постоянной основе
14:29 Футбол Защитник «Торпедо» Кичин покинул московский клуб
14:06 Футбол Опубликовано расписание полуфинала Кубка Германии
13:52 Футбол Дзагоев – о переходе в европейский клуб: Какие-то слухи – да, но до дела так и не дошло
13:35 Хоккей 40-летний Еременко продлил контракт с московским «Динамо»
У каждого пятого врача есть доказательства, что власти манипулируют с цифрами о COVID
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 1827 человек
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
У главы Удмуртии Александра Бречалова коронавирус
Евгений Савченко: Белгородская область присоединится к празднованию 75-летия Победы
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика