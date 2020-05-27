Правительство Греции разрешило возобновить чемпионат 6 июня АЕК Массимо Карреры занимает третье место после первого этапа.

Власти Греции дали разрешение руководителям греческой суперлиги возобновить турнир 6 июня. Оставшиеся матчи будут проводить без зрителей.

Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на греческие СМИ.

До вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса в чемпионате Греции был завершен первый этап. Далее шесть лучших команд должны разыграть чемпионский титул и места в еврокубках, сыграв друг с другом еще по два раза. Клубы, занявшие места с 7-го по 14-е, определят тех, кто вылетит во второй дивизион.

В турнире лидирует «Олимпиакос», набрав 66 очков в 26 матчах. У ближайшего преследователя ПАОКа – 52. Третье место занимает АЕК, с которым с декабря работает бывший главный тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера. У афинской команды 51 очко.