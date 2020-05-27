Гол российского нападающего Жамалетдинова вывел «Лех» в полуфинал Кубка Польши - Советский спорт
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27 мая 2020 23:55ФутболШарафудинов Виктор

Гол российского нападающего Жамалетдинова вывел «Лех» в полуфинал Кубка Польши

Футболист принадлежит московскому ЦСКА и выступает в Польше на правах аренды.

Четвертьфинальный матч Кубка Польши «Сталь» (Мелец) – «Лех» (Познань) завершился со счетом 1:3. Победный гол гостей на счету российского нападающего Тимура Жамалетдинова.

На пятой минуте счет открыл испанский полузащитника «Леха» Дани Рамирес, а на 34-й Жамалетдинов увеличил перевес команды из Познани.

В конце первого тайма Бартош Новак сократил отставание хозяев (45+1), однако точный удар Камиля Юзвяка на 82-й обезопасил успех гостей. «Лех» вышел в полуфинал Кубка Польши.

ЦСКА отдал нападающего в аренду «Леху» в январе 2019 года. Ранее Жамалетдинов за главную команду клуба из Познани не забивал. В нынешнем сезоне на его счету лишь 2 матча в чемпионате Польши.

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