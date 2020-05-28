Дибала пожертвовал 160 тысяч евро больницам родного города - Советский спорт
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28 мая 2020 09:32ФутболГичунцев Артур

Дибала пожертвовал 160 тысяч евро больницам родного города

Нападающий «старой синьоры» дважды переболел коронавирусом.

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала оказал финансовую помощь больницам в аргентинской провинции Кордова. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Как сообщил брат футболиста Густаво, игрок туринского клуба перечислил 160 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

Добавим, что в текущем сезоне 26-летний Дибала отыграл 34 матча, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач.

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