Дибала пожертвовал 160 тысяч евро больницам родного города Нападающий «старой синьоры» дважды переболел коронавирусом.

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала оказал финансовую помощь больницам в аргентинской провинции Кордова. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Как сообщил брат футболиста Густаво, игрок туринского клуба перечислил 160 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

Добавим, что в текущем сезоне 26-летний Дибала отыграл 34 матча, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач.