Бывший защитник «Зенита» Гарай не будет продлевать контракт с «Валенсией»

Radio Esport сообщает, что 33-летний защитник сборной Аргентины Эсекьель Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией». Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня, и после его завершения бывший игрок «Зенита» станет свободным агентом.
«Валенсия» предлагала Гараю новый контракт сроком на один сезон с зарплатой в 2,7 млн евро и возможностью автоматического продления, если аргентинец сыграет более 20 матчей с учетом всех турниров. Такой пункт был внесен из опасений, что у Эсекьеля будут проблемы со здоровьем после разрыва крестообразных связок колена, травмы, из-за которой аргентинец не играл в феврале и начале марта.
«Валенсия» приобрела Гарая у «Зенита» в августе 2016-го, заплатив 24 миллиона евро. За четыре года аргентинец сыграл за испанский клуб 114 матчей, забив 5 мячей. В нынешнем сезоне на его счету 17 игр в примере, 5 – в Лиге чемпионов, а также одна встреча в розыгрыше Суперкубка Испании.
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