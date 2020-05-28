Бывший защитник «Зенита» Гарай не будет продлевать контракт с «Валенсией» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 мая 2020 23:58ФутболШарафудинов Виктор

Бывший защитник «Зенита» Гарай не будет продлевать контракт с «Валенсией»

После завершения нынешнего сезона аргентинец намерен покинуть испанский клуб.

Radio Esport сообщает, что 33-летний защитник сборной Аргентины Эсекьель Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией». Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня, и после его завершения бывший игрок «Зенита» станет свободным агентом.

«Валенсия» предлагала Гараю новый контракт сроком на один сезон с зарплатой в 2,7 млн евро и возможностью автоматического продления, если аргентинец сыграет более 20 матчей с учетом всех турниров. Такой пункт был внесен из опасений, что у Эсекьеля будут проблемы со здоровьем после разрыва крестообразных связок колена, травмы, из-за которой аргентинец не играл в феврале и начале марта.

«Валенсия» приобрела Гарая у «Зенита» в августе 2016-го, заплатив 24 миллиона евро. За четыре года аргентинец сыграл за испанский клуб 114 матчей, забив 5 мячей. В нынешнем сезоне на его счету 17 игр в примере, 5 – в Лиге чемпионов, а также одна встреча в розыгрыше Суперкубка Испании.

24 клуба в Кубке Стэнли. На время коронавируса или навсегда?  НХЛ планирует возобновить сезон с плей-офф, увеличив число участников. Возможно, это первый шаг для изменения структуры розыгрыша кубка на постоянной основе. 28.05.2020 13:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Жена Овечкина – о рождении второго ребенка: 3800 г! Мы самые счастливые (фото) У Овечкина родился сын. Мальчика назвали Ильей (фото) Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи»
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
Теперь у Овечкина 18 личных наград НХЛ. Он догнал Лемье и уступает только Гретцки «Советский спорт» составил суммарную таблицу лидеров по числу индивидуальных призов НХЛ. Новоиспеченный обладатель «Морис Ришар Трофи»-2020 Александр Овечкин вышел на второе место в списке всех времен! 27.05.2020 17:05 Хоккей Сергеев Иван
Кержаков, «Ливерпуль», Плетикоса и немного Левенца. Анатомия 158 голов Аршавина Накануне 39-го дня рождения Андрея Аршавина «Советский спорт» разобрал на молекулы бомбардирские подвиги, возможно, самого талантливого российского футболиста. 28.05.2020 08:40 Футбол Безъязычный Алексей
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
От золотого гола в финале Евро до смерти в сарае. Трагедия Юрия Суслопарова Восемь лет назад в подмосковном селе Павловская Слобода погиб советский футболист, герой молодежного чемпионата Европы-1980, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака». 28.05.2020 09:32 Футбол Волохов Юрий
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
23:58 Футбол Бывший защитник «Зенита» Гарай не будет продлевать контракт с «Валенсией»
23:43 Футбол Клубы серии А собираются играть по два раза в неделю и завершить сезон 2 августа
23:29 ММА Макгрегор собирается драться с Силвой в среднем весе
23:08 Хоккей Президента федерации хоккея США подозревают в сокрытии сексуальных домогательств
23:06 Легкая атлетика Из-за пандемии впервые за 124 года отменили Бостонский марафон
22:31 Футбол Заразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии
22:22 Футбол Игнашевич собирает деньги для нуждающихся и пострадавших от пандемии
22:12 Футбол ЛАСК оштрафовали на 12 очков за нарушение карантинных правил
21:43 Хоккей «Спартак» утвердил тренерский штаб на следующий сезон, Знарок остается
21:18 Футбол Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня
21:13 Шахматы Дубов обыграл Дин Лиженя в первом полуфинале, второй матч – завтра
21:01 Футбол Дмитрий Чернышенко: Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь
20:48 ММА Магомед Исмаилов: Все, что Емельяненко не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке (видео)
20:27 Футбол АПЛ официально подтвердила возобновление чемпионата 17 июня
20:22 Хоккей Шведский защитник Дальбек продлил контракт с ЦСКА
19:55 Футбол Андерссон продолжит тренировать сборную Швеции до 2024 года
19:44 Футбол Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления чемпионата с РФС и РПЛ
19:32 Футбол «Динамо» и «Ахмат» возобновили тренировки
19:12 Футбол «Наполи» предлагает за Азмуна 25 миллионов евро, а «Зениту» нужно 30 млн
19:01 Футбол Анатолий Воробьев: В командах, которым невыгодно заканчивать сезон, будет больше инфицированных
В Волгоградской области заражены коронавирусом еще 111 человек
Коронавирус за сутки выявили у 80 жителей Ставрополья
Главу Удмуртии снова «обвинили»
Вы готовы? Борис Кубай рассказал, с чего в Приморье начнётся лето
«Это не праздник». Что думают тагильские выпускники о последнем звонке онлайн
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика