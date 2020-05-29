Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес возглавил испанский клуб из четвертого дивизиона Также он выступал за «Манчестер Юнайтед».

Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес возглавил футбольный клуб «Орта», выступающий в четвертом дивизионе чемпионата Испании.

💥💣📝| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.



Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.



🍀⚽️Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club💪#SomhiHorta⚪⚫ #3div5 pic.twitter.com/GX7p8gv9zP — Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020

Таким образом, 38-летний специалист впервые возглавил взрослую команду. До этого он работал тренером молодежной команды «Барселоны» U19.

Вальдес – воспитанник сине-гранатовых. За первую команду он выступал с 2002 по 2014 год. На его счету 536 матчей и 21 трофей, в том числе три Лиги чемпионов и шесть титулов чемпиона Испании.