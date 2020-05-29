Глушаков, Иванов, Городов и Гиголаев продлили соглашения с «Ахматом» Голкипер Евгений Городов, защитник Роланд Гиголаев и полузащитники Олег Иванов и Денис Глушаков продлили контракты с «Ахматом» до конца сезона.

Как отмечает пресс-служба грозненской команды, сроки действующих договоров игроков истекали 31 мая 2020.

На момент приостановки сезона «Терек», набрав 20 очков в 22 турах чемпионата, занимал последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее стало известно, что «Ахмат» не будет активировать опцию автоматического продления контракта с Глушаковым.

Напомним, что в качестве свободного агента Глушаков подписал контракт с «Ахматом» сроком на один год. В текущем сезоне 33-летний полузащитник сыграл за грозненский клуб 16 матчей в РПЛ, записав на свой счет два забитых мяча и заработав две желтые карточки.