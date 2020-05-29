Диего Коста достиг соглашения с прокуратурой Испании по делу об уклонении от налогов

По информации AS, прокуратура требовала для 31-летнего форварда полгода лишения свободы и штрафа свыше полумиллиона евро за уклонение от налогов. Коста обвинялся в налоговом мошенничестве на общую сумму в 1,4 миллиона евро, которые могли быть связаны с продажей имиджевых прав в 2014 году, когда нападающий перебрался в лондонский «Челси».
Как отмечает издание, на следующей неделе судья должен ратифицировать соглашение, достигнутое Костой с прокуратурой, по урегулированию его задолженности перед налоговой службой в обмен на отзыв запроса на шесть месяцев тюремного заключения.
Напомним, что прокуратура Испании заявляла, что в 2014 году футболист должен был заплатить налог в Испании, потому что прожил в стране первые шесть месяцев года, прежде чем уехать в Англию. Со своей стороны Коста доказывал, что он не обязан был платить этот налог из-за своего статуса резидента Англии.
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