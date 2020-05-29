Димитар Бербатов: Все думали, что Коутиньо преуспеет, перебравшись в «Барселону», но не сработало Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов считает, что полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед».

- Все думали, что он преуспеет, после перехода в «Барселону», но это не сработало. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы продолжать двигаться вперед. Не сомневаюсь, что он перейдет в хорошую команду, но ему нужно доверие тренера, чтобы он мог спокойно играть и быть свободным в своих действиях на поле. Многие говорят, что он сейчас он тесно связан с переходом в «Манчестер Юнайтед». Рассуждают на тему, что он играл за «Ливерпуль», что ему никогда не простят этого, если он перейдет на «Олд Траффорд». Но, честно говоря, «Юнайтед» ему сейчас и не нужен, - цитирует Бербатова Goal.com.

Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил тот факт, что мюнхенский клуб отказался от использования опции приобретения прав на бразильского полузащитника, прописанную в арендном соглашении с «Барселоной».

Добавим, что ранее интерес к Коутиньо проявляли английские «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», также отмечалось, что бразилец, выступающий на правах аренды за «Баварию», может вернуться в «Барселону».

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 32 матча за немецкую команды, записав на свой счет девять голов и восемь результативных передач.