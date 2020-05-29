Димитар Бербатов: Все думали, что Коутиньо преуспеет, перебравшись в «Барселону», но не сработало - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 мая 2020 20:49Футбол

Димитар Бербатов: Все думали, что Коутиньо преуспеет, перебравшись в «Барселону», но не сработало

Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов считает, что полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед».

- Все думали, что он преуспеет, после перехода в «Барселону», но это не сработало. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы продолжать двигаться вперед. Не сомневаюсь, что он перейдет в хорошую команду, но ему нужно доверие тренера, чтобы он мог спокойно играть и быть свободным в своих действиях на поле. Многие говорят, что он сейчас он тесно связан с переходом в «Манчестер Юнайтед». Рассуждают на тему, что он играл за «Ливерпуль», что ему никогда не простят этого, если он перейдет на «Олд Траффорд». Но, честно говоря, «Юнайтед» ему сейчас и не нужен, - цитирует Бербатова Goal.com.

Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил тот факт, что мюнхенский клуб отказался от использования опции приобретения прав на бразильского полузащитника, прописанную в арендном соглашении с «Барселоной».

Добавим, что ранее интерес к Коутиньо проявляли английские «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», также отмечалось, что бразилец, выступающий на правах аренды за «Баварию», может вернуться в «Барселону».

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 32 матча за немецкую команды, записав на свой счет девять голов и восемь результативных передач.

Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Загитова снялась в японской рекламе косметики (видео) Загитова опубликовала фото с Тутберидзе, назвав ее любимым тренером Ролик с заклинившей молнией на куртке Загитовой собрал более 20 миллионов просмотров
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Андрей Аршавин: «Зенит» был готов отпустить меня в «Барселону» только в обмен на Месси Бывший форвард сборной России в свой 39-й день рождения вспомнил некоторые эпизоды карьеры в большом интервью «Матч ТВ». 29.05.2020 20:06 Футбол Григорьевская Юлия
Илья Любушкин: Постоишь на солнце полминуты – и чувствуешь, что тебе поплохело Защитник «Аризоны» – о жизни в самом жарком штате в НХЛ, особенностях карантина в Америке и своих планах на будущее. 27.05.2020 15:43 Хоккей Дехтярев Владимир
Еще по теме:
Овечкин и Пастрняк выиграли «Морис Ришар Трофи» Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи» НХЛ запретила клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Визг детей и зубы у бабули. В Дании болельщиков «виртуально» пустили на футбол Наш автор проверил на себе ноу-хау футбольного клуба «Орхус» и убедился, что просмотр матча в режиме Zoom – полная фикция. 29.05.2020 12:25 Футбол Зибрак Артем
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
24 клуба в Кубке Стэнли. На время коронавируса или навсегда?  НХЛ планирует возобновить сезон с плей-офф, увеличив число участников. Возможно, это первый шаг для изменения структуры розыгрыша кубка на постоянной основе. 28.05.2020 13:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Понтус Вернблум: Когда играю, до сих пор матерюсь по-русски Бывший футболист ЦСКА стал гостем клубного интернет-канала. 33-летний швед выступает за ПАОК и готовится к возобновлению чемпионата Греции. 29.05.2020 14:34 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
20:49 Футбол Димитар Бербатов: Все думали, что Коутиньо преуспеет, перебравшись в «Барселону», но не сработало
20:30 Футбол Сами Хедира: Не понимаю, почему я должен уходить из «Ювентуса»
20:19 Олимпиада Станислав Поздняков вошел в обновленный состав Комиссии по олимпийской программе МОК
20:18 Олимпиада Представители ОКР продолжат работу в Комиссиях МОК
20:12 Футбол Аарон Рэмзи: С нетерпением ждем возобновления сезона
19:51 Футбол Серия А возобновится 19 июня матчем «Аталанта» - «Сассуоло»
19:31 Футбол Вернер близок к переходу в «Ливерпуль»
19:15 Футбол Аршавин - о несостоявшемся переходе в «Спартак»: Червиченко пожалел 50-60 тысяч евро
19:00 Футбол Голкипер Конюхов покидает «Крылья Советов»
18:45 Футбол Брендан Роджерс: У меня и жены симптомы коронавируса появились сразу после приостановки сезона
18:30 ММА Марлон Мораес – о бое Ян – Алдо: Не понимаю, почему принято такое решение
18:15 ММА Кунченко покинул UFC
17:49 Футбол Министр спорта Московской области: Денежные резервы из бюджета «Химкам» точно выделять не будем
17:33 Футбол Диего Коста достиг соглашения с прокуратурой Испании по делу об уклонении от налогов
17:10 Футбол Глушаков, Иванов, Городов и Гиголаев продлили соглашения с «Ахматом»
17:05 Футбол Финал Лиги чемпионов перенесут из Турции в Португалию
16:43 ММА «Будь готов». Нурмагомедов опубликовал фотографию с тренировки
16:22 Футбол «Ахмат» не будет активировать опцию продления контракта с Глушаковым
16:14 Хоккей Александр Крылов: «Авангард» стал на шаг ближе к возвращению домой
Mission Impossible: How to Pass a Free Antibody Test in Moscow
Незаменимый и неотменяемый: как в Башкирии будут сдавать ЕГЭ в эпоху коронавируса
Режим самоизоляции на Ставрополье продлили до 7 июня
Губернатор Приморья продлил режим повышенной готовности до середины июня
Перед послаблениями: белгородские кафе наготове, а приезжие не сидят на самоизоляции
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика