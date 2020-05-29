Гол Хаверца принес «Байеру» гостевую победу над «Фрайбургом» Футболисты «Байера» одержали победу над «Фрайбургом» в выездном матче 29-го тура чемпионата Германии со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал полузащитник гостей Кай Хаверц (55-я минута).

После этой игры «Байер» набрал 56 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Фрайбург» с 38 очками расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Байер» на своем поле сыграет против «Баварии», а «Фрайбург» на своем поле встретится с «Боруссией» из Менхенгладбаха.