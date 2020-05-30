«Атлетико» досрочно вернул Кайо из аренды в «Гремио» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 мая 2020 11:52ФутболГичунцев Артур

«Атлетико» досрочно вернул Кайо из аренды в «Гремио»

Футболист был подписан в 2016 году.

Защитник «Гремио» Кайо Энрике вернулся в мадридский «Атлетико», о чем информирует пресс-служба бразильского клуба.

Таким образом, «матрасники» досрочно завершили аренду игрока. Он должен был выступать за «Гремио» до конца 2020 года.

Ранее стало известно, что чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 11 июня.

Что касается Кайо, то 22-летний защитник отыграл за «Гремио» два матча и не отметился голевыми действиями на поле.

Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Задержанный за избиение бывшей жены теннисист Басилашвили вышел под залог Теннисист Басилашвили задержан за избиение бывшей жены Ушел из жизни Эшли Купер. Он восемь раз выигрывал турниры Большого шлема
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:10 Биатлон Чикирис Олег
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
НХЛ, продумай-просчитай все хорошенько и возьми пример с российского футбола. Колонка Славина Наш футбол и весь остальной так называемый профессиональный спорт, расхищающий в связке с госкомпаниями и госбанками народные деньги в особо крупных размерах, можно костерить бесконечно. 29.05.2020 22:23 Хоккей Славин Виталий
А главнокомандующие кто? Армейцы пока не назвали своих главных тренеров На носу лето, команды КХЛ давно в отпуске. Однако не все определились с наставниками. 30.05.2020 08:45 Хоккей Домрачев Владислав
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
24 клуба в Кубке Стэнли. На время коронавируса или навсегда?  НХЛ планирует возобновить сезон с плей-офф, увеличив число участников. Возможно, это первый шаг для изменения структуры розыгрыша кубка на постоянной основе. 28.05.2020 13:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Торпедо» возвращается на Восток, а Капризов и Сорокин – в Новокузнецк? О новом календаре КХЛ КХЛ подтвердила дату старта нового чемпионата – 2 сентября. Пока ориентировочную. 28.05.2020 08:47 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
11:52 Футбол «Атлетико» досрочно вернул Кайо из аренды в «Гремио»
11:34 Футбол Источник: «ПСЖ» договорился о трансфере Икарди за 50 млн евро
11:15 ММА Лучший боец UFC поставил ультиматум президенту: Если ты не ценишь меня, освободи от контракта
10:56 ММА Уайт заявил, что Джонс требовал за бой с Нганноу 30 млн долларов
10:36 Хоккей Макдэвид – о возобновлении НХЛ со стадии плей-офф: Это отвечает требованиям большинства команд
10:13 Футбол Вратарь «Торпедо» Филиппов перешел в «Чайку»
09:52 Киберспорт FIFA 2020. Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции
09:35 Футбол Дмитрий Черышев – о чемпионате Испании: Игра со зрителями? Даже мыслей нет
09:16 ММА Представлены результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 9
09:00 Футбол Рияд Марез: Сейчас самый подходящий момент для победы в Лиге чемпионов
08:45 Футбол Официально: «Интер» продлил аренду Янга и хочет сохранить Санчеса
08:31 Футбол Хавбек «Барселоны» Рафинья может перейти в «Арсенал»
08:16 ММА Тренер экс-чемпиона UFC: Алдо – фаворит в поединке с Яном
23:59 Футбол «Тоттенхэм» получил предложение арендовать Коутиньо за восемь миллионов фунтов
23:48 Футбол Гол Хаверца принес «Байеру» гостевую победу над «Фрайбургом»
23:31 Футбол «Црвена Звезда» третий раз кряду стала чемпионом Сербии
23:21 Футбол Леонид Слуцкий: Я очень рад, что на матчах будут болельщики
23:05 Футбол Роман Зобнин: Температуры не было, правда, немного потерял обоняние
22:49 Футбол Тарасов вернулся к тренировкам с «Рубином»
22:27 Футбол ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
Mission Impossible: How to Pass a Free Antibody Test in Moscow
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 1959 человек
Режим самоизоляции на Ставрополье продлили до 7 июня
«Перерыли дороги, чтобы не сбежали»: как живет закрытая на карантин омская деревня
В Карелии выявлено более двух десятков новых случаев коронавируса
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика