«Атлетико» досрочно вернул Кайо из аренды в «Гремио»

Защитник «Гремио» Кайо Энрике вернулся в мадридский «Атлетико», о чем информирует пресс-служба бразильского клуба.
Таким образом, «матрасники» досрочно завершили аренду игрока. Он должен был выступать за «Гремио» до конца 2020 года.
Ранее стало известно, что чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 11 июня.
Что касается Кайо, то 22-летний защитник отыграл за «Гремио» два матча и не отметился голевыми действиями на поле.
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