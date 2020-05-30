«Атлетико» досрочно вернул Кайо из аренды в «Гремио» Футболист был подписан в 2016 году.

Защитник «Гремио» Кайо Энрике вернулся в мадридский «Атлетико», о чем информирует пресс-служба бразильского клуба.

Таким образом, «матрасники» досрочно завершили аренду игрока. Он должен был выступать за «Гремио» до конца 2020 года.

Ранее стало известно, что чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 11 июня.

Что касается Кайо, то 22-летний защитник отыграл за «Гремио» два матча и не отметился голевыми действиями на поле.