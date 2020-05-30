Компани отказался работать ассистентом Гвардиолы Бельгиец покинул «Этихад» летом 2019 года.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел пригласить бывшего защитника «горожан» Венсана Компани на должность ассистента.

Как сообщает The Times, экс-капитан английского клуба ответил отказом. Он хочет остаться в «Андерлехте», где является играющим тренером.

Напомним, ранее тренерский штаб Гвардиолы покинул испанец Микель Артета. Он возглавил лондонский «Арсенал».

Что касается Компани, то он выступал за «Сити» с 2008 по 2019 год. На его счету 360 матчей и 12 трофеев, в том числе четыре титула АПЛ.