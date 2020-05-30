Вернер готов подождать решения «Ливерпуля», несмотря на интерес «Интера» и «Челси» Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер сказал главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, что он их подождет, несмотря на интерес со стороны «Интера», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star, «Ливерпуль» категорически не согласен выплачивать 52 миллиона фунтов стерлингов за выкуп трансфера 24-летнего нападающего, предусмотренный в его контракте.

Отмечается, что «Ливерпуль» сказал представителям Вернера, что им нужно больше времени для принятия решения о том, делать ли официальное предложение.

Ранее сообщалось, что нападающий «Лейпцига» готов подписать контракт с «Ливерпулем», если «мерсисайдцы» заплатят за его переход отступные в размере 52 миллионов фунтов стерлингов до истечения срока действия этого пункта в контракте (15 июня).