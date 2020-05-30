«Зенит» в 2019 году сохранил лидерство по выручке среди клубов РПЛ «Зенит» сохранил лидерство среди российских футбольных клубов по размеру выручки.

Как сообщает «Интерфакс», выручка «Зенита» по российским стандартам отчетности в 2019 году сократилась - с 11,47 млрд до 11,31 млрд рублей, при этом клуб зафиксировал прибыль в 547 млн рублей.

Отмечается, что второе место досталось «Локомотиву», увеличившему в 2019 году выручку на 17% - с 5,25 до 6,14 млрд рублей, далее расположились «Спартак», который увеличил выручку с 5,2 до 5,4 млрд рублей, «Динамо» (4,08 млрд рублей) и «Краснодар» (2,95 млрд рублей).

При этом у ЦСКА в 2019 году выручка упала с 2,83 млрд до 2,66 млрд рублей, а у «Рубина» - с 3,83 до 3,65 млрд рублей.