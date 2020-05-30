«Зенит» в 2019 году сохранил лидерство по выручке среди клубов РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 мая 2020 18:00Футбол

«Зенит» в 2019 году сохранил лидерство по выручке среди клубов РПЛ

«Зенит» сохранил лидерство среди российских футбольных клубов по размеру выручки.

Как сообщает «Интерфакс», выручка «Зенита» по российским стандартам отчетности в 2019 году сократилась - с 11,47 млрд до 11,31 млрд рублей, при этом клуб зафиксировал прибыль в 547 млн рублей.

Отмечается, что второе место досталось «Локомотиву», увеличившему в 2019 году выручку на 17% - с 5,25 до 6,14 млрд рублей, далее расположились «Спартак», который увеличил выручку с 5,2 до 5,4 млрд рублей, «Динамо» (4,08 млрд рублей) и «Краснодар» (2,95 млрд рублей).

При этом у ЦСКА в 2019 году выручка упала с 2,83 млрд до 2,66 млрд рублей, а у «Рубина» - с 3,83 до 3,65 млрд рублей.

Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
У российских фигуристов и гимнастов не нашли коронавирус Загитова снялась в японской рекламе косметики (видео) Загитова опубликовала фото с Тутберидзе, назвав ее любимым тренером
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Федерер – самый богатый, ЦСКА стоит 23,2 млрд, у «Химок» денег на РПЛ нет В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 30.05.2020 08:00 Футбол Чикирис Олег
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Федерер опередил Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes Андрей Рублев: Климат в России не подходит для тенниса Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит лучшее лечение
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
В России народ хлипче? Почему поляки разрешили заполнять арены на 25 процентов, а мы – только на 10 Не только в РПЛ летом пустят на футбол зрителей. То же самое сделает и Польша. 30.05.2020 11:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
Футболисты против карьеристов. Кто управляет российскими клубами В российском футболе нет профессиональных менеджеров, поэтому за развитие клубов РПЛ отвечают бывшие игроки, грузчики, правоохранители, бизнесмены и даже осужденный за причастность к серии убийств. 30.05.2020 10:30 Футбол Зибрак Артем
«Торпедо» возвращается на Восток, а Капризов и Сорокин – в Новокузнецк? О новом календаре КХЛ КХЛ подтвердила дату старта нового чемпионата – 2 сентября. Пока ориентировочную. 28.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
18:00 Футбол «Зенит» в 2019 году сохранил лидерство по выручке среди клубов РПЛ
17:49 Футбол Вернер готов подождать решения «Ливерпуля», несмотря на интерес «Интера» и «Челси»
17:32 Футбол Гарри Кейн: «Тоттенхэм» должен попытаться финишировать в первой четверке
17:16 Футбол Зелимхан Бакаев: Когда узнал, что болею, очень удивился
17:02 Футбол Андрей Червиченко: Соглашусь с Федуном, возвращение Глушакова в «Спартак» - полный бред
16:53 Футбол Министр спорта Франции: Почему бы в конце июля не вернуть болельщиков на трибуны
16:38 Футбол Возобновился чемпионат Украины по футболу
16:27 Футбол Минздрав Испании официально разрешил проводить общекомандные тренировки с 1 июня
16:05 Футбол Леонид Федун: Возвращение Глушакова в «Спартак» – это бред
15:57 Футбол Спортивный директор «Боруссии» исключил увольнение Фавра
15:45 Футбол «Монако» – Головину: С днем рождения, ангел (фото)
15:34 Футбол Mash: Глушаков обсуждает детали контракта со «Спартаком»
15:25 Баскетбол Воронцевич – об уходе Хайнса: Говорят, незаменимых нет, но я считаю, что такие игроки существуют
15:05 Футбол Компани отказался работать ассистентом Гвардиолы
14:58 ММА СМИ: За последние 12 месяцев Макгрегор заработал 48 млн долларов
14:40 Футбол Рюдигер пытается убедить Вернера перейти в «Челси»
14:23 Хоккей Защитник «Торпедо» Зборовский стал игроком «Автомобилиста»
14:05 Футбол ЦСКА расстался с тренером по физподготовке Гранеро. Он работал в команде с 2010 года
13:47 Футбол В «Карпатах» зафиксировано массовое заражение коронавирусом, матч с «Мариуполем» перенесен
Беспорядки в США: эпидемия коронавируса может перерасти в пандемию террора
Неделя в Удмуртии: «корона» у Бречалова, нарушения Центра дизайна и черви в крупе
Неделя в Башкирии: жертвы коронавируса, его соперники и все остальные, кто нас удивил
Татарстан приближается ко второму этапу снятия карантинных ограничений
Главный архитектор Кисловодска Александр Миненко арестован
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика