«Хоффенхайм» победил «Майнц» и догнал «Вольфсбург», «Вердер» продлил неудачную серию «Шальке»

«Хоффенхайм» одержал победу над «Майнцем» (1:0) в 29-м туре бундеслиги.
Единственный гол в матче забил на 43-й минуте забил тоголезец Ила Бебу. «Хоффенхайм» набрал 42 очка и догнал занимающий шестое место «Вольфсбург».
В еще одном матче «Шальке» не смог прервать безвыигрышную серию, уступив на своем поле «Вердеру» (0:1). На 32-й минуте гол на счету полузащитника Леонардо Битенкур. Теперь «Шальке» не может победить десять матчей подряд, которые завершились с общим счетом – 3:21.
Бундеслига
29-й тур
«Майнц» – «Хоффенхайм» – 0:1 (0:0)
Гол: Бебу, 43.
«Шальке» – «Вердер» – 0:1 (0:1)
Гол: Битенкур, 32.
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