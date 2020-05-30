«Хоффенхайм» победил «Майнц» и догнал «Вольфсбург», «Вердер» продлил неудачную серию «Шальке» «Хоффенхайм» сравнялся по очкам с занимающим шестое место «Вольфсбургом».

«Хоффенхайм» одержал победу над «Майнцем» (1:0) в 29-м туре бундеслиги.

Единственный гол в матче забил на 43-й минуте забил тоголезец Ила Бебу. «Хоффенхайм» набрал 42 очка и догнал занимающий шестое место «Вольфсбург».

В еще одном матче «Шальке» не смог прервать безвыигрышную серию, уступив на своем поле «Вердеру» (0:1). На 32-й минуте гол на счету полузащитника Леонардо Битенкур. Теперь «Шальке» не может победить десять матчей подряд, которые завершились с общим счетом – 3:21.

Бундеслига

29-й тур

«Майнц» – «Хоффенхайм» – 0:1 (0:0)

Гол: Бебу, 43.

«Шальке» – «Вердер» – 0:1 (0:1)

Гол: Битенкур, 32.