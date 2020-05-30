Дубль Левандовски помог «Баварии» дома разгромить «Фортуну» (видео)

В составе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар (29-я минута), Роберт Левандовски (43, 50) и Альфонсо Дэвис (52), еще один мяч в собственные ворота отправил норвежский защитник команды из Дюссельдорфа Матиас Занка Йоргенсен (15).

После этой игры «Бавария» набрала 97 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице бундеслиги, «Фортуна» с 27 очками занимает 16-е место.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Байера», а «Фортуна» на своем поле встретится с «Хоффенхаймом».