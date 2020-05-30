Дубль Левандовски помог «Баварии» дома разгромить «Фортуну» (видео)
Футболисты «Баварии» одержали победу над «Фортуной» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Германии со счетом 5:0.
В составе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар (29-я минута), Роберт Левандовски (43, 50) и Альфонсо Дэвис (52), еще один мяч в собственные ворота отправил норвежский защитник команды из Дюссельдорфа Матиас Занка Йоргенсен (15).
После этой игры «Бавария» набрала 97 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице бундеслиги, «Фортуна» с 27 очками занимает 16-е место.
В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Байера», а «Фортуна» на своем поле встретится с «Хоффенхаймом».
Играл с Погребняком, сядет за взятку. Футболисту Вишневскому светит тюрьма за пожар в «Зимней вишне»Бывший нападающий Вячеслав Вишневский после экстрадиции из Польши узнал обвинение по делу о трагедии в кемеровском торговом центре.30.05.2020 15:00ФутболСергеев Иван
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности. 28.05.2020 17:00БиатлонТигай Лев
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлонеСамый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон.28.05.2020 18:00БиатлонВолохов Юрий
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньшеОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие.20.05.2020 20:30Фигурное катаниеСергеев Иван
Максименко – о возвращении Глушакова в «Спартак», Дзюбе в «Зените» и Эмили Ратаковски22-летний основной вратарь красно-белых Александр Максименко ответил на вопросы в прямом эфире инстаграма «Ред Булла».30.05.2020 22:30ФутболГригорьевская Юлия
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео)Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8.17.05.2020 10:00ММАСергеев Иван
НХЛ, дай Овечкину выбить девятый полтинник, а семи аутсайдерам – Кубок ЛафреньеБоссы «Эдмонтона» и «Бостона» прокомментировали объявление НХЛ о возобновлении сезона, чем все еще только больше запутали. 28.05.2020 21:00ХоккейСлавин Виталий
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартируБывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы.26.05.2020 23:00ТеннисГригорьевская Юлия
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с РыловымПродолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах.24.05.2020 17:00Фигурное катаниеТигай Лев
Сергей Юран: 1 июня встречаемся с двумя инвесторами, которые хотят видеть «Химки» в РПЛ, а не в ФНЛГлавный тренер химчан рассказал «Советскому спорту» о текущей ситуации вокруг подмосковногоклуба, который ищет средства для выступления в РПЛ.30.05.2020 13:30ФутболГригорьевская Юлия