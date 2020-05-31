Калошин вернулся из «Торпедо» в «Ахмат» 22-летний защитник сыграл лишь два матча за московскую команду.

ФК «Ахмат» на своем официальном сайте объявил о возвращении из аренды защитника Павла Калошина.

Игрок прибыл в расположение грозненского клуба и будет готовиться к новому сезону. Калошин перешел в «Ахмат» из «Анжи» в качестве свободного агента летом прошлого года и был отдан «Торпедо» в аренду на один сезон. За московскую команду Павел сыграл лишь два матча из-за того, что в игре второго тура первенства ФНЛ против «Балтики» повредил крестообразные связки колена.

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что Калошин прошел полный курс реабилитации и будет тренироваться с командой Игоря Шалимова.