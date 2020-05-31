«Милан» не отказался от трансфера Азмуна, но приоритет для красно-черных – переход Йовича - Советский спорт
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31 мая 2020 11:23ФутболШарафудинов Виктор

«Милан» не отказался от трансфера Азмуна, но приоритет для красно-черных – переход Йовича

Главным претендентом на иранского нападающего «Зенита» итальянские СМИ называют «Наполи».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Милан» остается конкурентом «Наполи» в борьбе за трансфер 25-летнего форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

При этом миланская газета отмечает, что приоритетным вариантом для усиления атаки «Милана» является переход сербского нападающего Луки Йовича из мадридского «Реала». Вместе с тем, «Наполи», по сведениям итальянских журналистам, уже ведет переговоры с «Зенитом».

Сумма трансфера Азмуна может составить 25 миллионов евро. В феврале 2019 года «Зенит» приобрел иранца у «Рубина» за 12 млн евро. Сердар в нынешнем сезоне в 21 матче РПЛ забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Также на его счету 2 гола в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Что касается Йовича, то хотя в прошлом году «Реал» заплатил за серба «Айнтрахту» 60 млн евро, мадридский клуб может согласиться продать игрока за гораздо меньшие деньги на фоне экономических проблем из-за пандемии коронавируса.

В 24 матчах за «Реал» с учетом всех турниров 22-летний Йович забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Скорее всего, Лука в нынешнем сезоне за команду Зинедина Зидана уже не сыграет. Во время домашних тренировок серб сломал себе пяточную кость правой стопы.

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