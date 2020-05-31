«Рубин» не продлил аренду Ташаева - Советский спорт
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31 мая 2020 14:12ФутболШарафудинов Виктор

«Рубин» не продлил аренду Ташаева

25-летний полузащитник принадлежит московскому «Спартаку».

Официальный сайт «Рубина» объявил о том, что Александр Ташаев покидает команду в связи с окончанием срока аренды.

Казанский клуб арендовал полузащитника у московского «Спартака» в сентябре прошлого года. Ташаев сыграл за «Рубин» 7 игр в РПЛ и одну встречу в Кубке России, не отметившись результативными действиями. Из-за травмы, полученной в конце января на сборах, Александр пропустил все весенние матчи команды Леонида Слуцкого.

Напомним, что «Спартак» приобрел Ташаева у московского «Динамо» летом 2018 года за 1,5 млн евро.

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