Гжегож Крыховяк: Хотел бы сказать Семину спасибо за эти два года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 мая 2020 20:39Футбол

Гжегож Крыховяк: Хотел бы сказать Семину спасибо за эти два года

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным, который покидает команду в связи с истечением срока контракта.

- Я бы хотел сказать спасибо за эти два года. Все знают, что он очень хороший тренер. Самое важное, что он хороший человек. У него почти всегда улыбка на лице. Я желаю ему удачи на новом пути, - сказал Крыховяк.

Ранее стало известно, что Совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение не продлевать контракт с Семиным и утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера основной команды.

Напомним, что под руководством Семина железнодорожники трижды выиграли чемпионата России, шесть раз завоевывали национальный Кубок и трижды становились обладателями Суперкубка страны.

Добавим, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.

Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Королькевич: В российском биатлоне шараханье в разные стороны Валерий Польховский: Королькевич и Кабуков отказались от других предложений. Они остались ни с чем Валерий Польховский: Желание Драчева стать главным тренером не новшество. Я просто аплодирую
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Рейтинг наездов. Предатель Коваленко, зазвездившийся Третьяк, безмозглые полицейские Наш хит-парад продолжается, и в нем зажигаются новые «звезды». На этот раз на сцену вышли хоккейные люди. 31.05.2020 17:03 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
А главнокомандующие кто? Армейцы пока не назвали своих главных тренеров На носу лето, команды КХЛ давно в отпуске. Однако не все определились с наставниками. 30.05.2020 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Новости
21:32 Футбол Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда
21:09 Футбол Дортмунская «Боруссия» в трех голах от нового клубного рекорда
20:52 Футбол Хет-трик Санчо помог «Боруссии» разгромить в гостях «Падерборн»
20:39 Футбол Гжегож Крыховяк: Хотел бы сказать Семину спасибо за эти два года
20:24 ММА Магомедшарипов может провести бой в августе
20:07 Футбол Сергей Кирьяков: На месте руководства «Зенита» сделал бы все возможное, чтобы оставить Кокорина
19:47 Футбол Александр Тарханов: Карполь в 80 с лишним лет тренирует и побеждает, а чем Семин плох?
19:28 Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» дома разгромила «Унион»
19:15 Футбол «Наполи» готов продать Милика клубам АПЛ со скидкой
19:00 Футбол «Шахтер» на своем поле обыграл киевское «Динамо»
18:55 Футбол Тренеры и футболисты «Урала» сдали отрицательные тесты на коронавирус
18:37 Футбол Защитник Меркулов покинул «Урал»
18:22 Футбол Дмитрий Сенников: Благодаря Семину я попал в сборную России
18:02 Футбол Акинфеев вспомнил о своем дебюте за ЦСКА
17:55 Футбол Дмитрий Баринов – Семину: Надеюсь, что мы еще с вами встретимся
17:35 Футбол «Брешиа» намерена расторгнуть контракт с Балотелли
17:17 Футбол Вячеслав Чанов: Никакой звездной болезни у Акинфеева нет и никогда не было
17:03 Формула-1 «Мерседес» выступает против идеи с реверсивной стартовой решеткой
16:42 Футбол Илья Геркус: В первую очередь сделал бы розыгрыш среди владельцев абонементов
16:28 Футбол Давид Луис может сильно потерять в зарплате, если решится на переход в «Бенфику»
Elon Musk: humanity can be proud of the launch of Crew Dragon
Неделя в Удмуртии: «корона» у Бречалова, нарушения Центра дизайна и черви в крупе
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 2081 человека
Mercedes и BMW стали любимыми автомобилями судей в Ставрополе
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика