Гжегож Крыховяк: Хотел бы сказать Семину спасибо за эти два года Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным, который покидает команду в связи с истечением срока контракта.

- Я бы хотел сказать спасибо за эти два года. Все знают, что он очень хороший тренер. Самое важное, что он хороший человек. У него почти всегда улыбка на лице. Я желаю ему удачи на новом пути, - сказал Крыховяк.

Ранее стало известно, что Совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение не продлевать контракт с Семиным и утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера основной команды.

Напомним, что под руководством Семина железнодорожники трижды выиграли чемпионата России, шесть раз завоевывали национальный Кубок и трижды становились обладателями Суперкубка страны.

Добавим, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.