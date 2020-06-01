«МЮ» продлил аренду Игало до января 2021 года

Нигерийский нападающий Одион Игало продолжит выступления за «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Отмечается, что клуб продлил аренду игрока до 31 января 2021 года. Другие детали сделки не раскрываются.
Добавим, что 30-летний нападающий перебрался в «МЮ» зимой 2020 года. В его активе восемь матчей, четыре гола и один голевой пас.
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