«МЮ» продлил аренду Игало до января 2021 года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 июня 2020 14:35ФутболГичунцев Артур

«МЮ» продлил аренду Игало до января 2021 года

Футболист принадлежит китайскому клубу «Шанхай Шеньхуа».

Нигерийский нападающий Одион Игало продолжит выступления за «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Отмечается, что клуб продлил аренду игрока до 31 января 2021 года. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

Добавим, что 30-летний нападающий перебрался в «МЮ» зимой 2020 года. В его активе восемь матчей, четыре гола и один голевой пас.

UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
Рейтинг наездов. Предатель Коваленко, зазвездившийся Третьяк, безмозглые полицейские Наш хит-парад продолжается, и в нем зажигаются новые «звезды». На этот раз на сцену вышли хоккейные люди. 31.05.2020 17:03 Хоккей Кузнецов Дмитрий
А главнокомандующие кто? Армейцы пока не назвали своих главных тренеров На носу лето, команды КХЛ давно в отпуске. Однако не все определились с наставниками. 30.05.2020 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Форвард СКА Дергачев продолжит карьеру в «Витязе» Владимир Быстров: Начал смотреть хоккей еще в детстве, особенно нравился «Химик» СКА поздравил Брагина с днем рождения
Семин называет причину отставки, НХЛ говорит о протестах в США, Терещенко критикует потолок В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 01.06.2020 08:09 Футбол Кузнецов Дмитрий
Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет Великие тренеры Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов не скрывали восхищения Крутовым. 01.06.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
Волжские «бурлаки». Тройка Ковина – лучшая в «Торпедо» и всей провинции После непродолжительного перерыва «Советский спорт» продолжает рассказывать о лучших тройках отечественных клубов. Дошла очередь до горьковского/нижегородского «Торпедо». 31.05.2020 11:45 Хоккей Домрачев Владислав
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Новости
15:38 ММА Федор Емельяненко занял четвертое место в рейтинге лучших бойцов ММА, Нурмагомедов – шестой
15:18 Футбол Агент Ахметова: Малафеев – выскочка, он голосовал против трансфера Ильзата в «Зенит»
14:57 Футбол «Есть вопросы, много сложностей». Семак оценил текущее состояние «Зенита»
14:35 Футбол «МЮ» продлил аренду Игало до января 2021 года
14:21 Футбол Кирьяков – о трансфере Рами: Небольшой пиар перерос в антипиар и серьезный удар по «Сочи»
14:01 ММА Экс-чемпион UFC Сехудо назвал величайших бойцов в истории ММА
13:36 Футбол Деспотович и Довбня покинули «Оренбург»
13:13 Футбол «Тоттенхэм» нашел замену Вертонгену в мадридском «Атлетико»
12:54 Хоккей Набоков – любимый российский хоккеист болельщиков «Сан-Хосе»
12:32 ММА В главном бою турнира ACA 106 Фролов подерется с Магомедовым
12:25 Хоккей Форвард СКА Дергачев продолжит карьеру в «Витязе»
12:09 Футбол Виллаш-Боаш поддержал решение «Зенита» продлить контракт с Семаком
11:46 Футбол «Месси – номер один». Роналдо назвал пять игроков, чье выступление вызывает у него интерес
11:31 ММА Джонс отказался от чемпионского титула UFC
11:16 Хоккей Вовченко заключил двусторонний контракт с «Северсталью»
11:02 Футбол Семак – о продлении контракта с «Зенитом»: Никаких спорных вопросов не было
10:46 Футбол Гендиректор «Зенита»: Семак играет ключевую роль в строительстве команды
10:33 Футбол «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком
10:12 Баскетбол Чемпион НБА избил мужчину во время беспорядков в США (видео)
09:52 Футбол СМИ: Погба дал согласие на трансфер в «ПСЖ»
Updated Su-34 will ensure Russia's security at distant approaches
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Политика Хамитова себя оправдала»: что ждет экономику Башкирии после карантина
В Удмуртии выявили 35 новых случаев коронавируса
В Ростовской области госпитализируют каждого шестого больного коронавирусом
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика