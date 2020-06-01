«МЮ» продлил аренду Игало до января 2021 года Футболист принадлежит китайскому клубу «Шанхай Шеньхуа».

Нигерийский нападающий Одион Игало продолжит выступления за «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Отмечается, что клуб продлил аренду игрока до 31 января 2021 года. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manchester United (@manchesterunited) 1 Июн 2020 в 3:33 PDT

Добавим, что 30-летний нападающий перебрался в «МЮ» зимой 2020 года. В его активе восемь матчей, четыре гола и один голевой пас.