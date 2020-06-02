Тер Штеген исключил свой уход из «Барселоны» этим летом

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заверил болельщиков, что продолжит выступления за сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что игрок не может договориться об условиях нового контракта и рассматривает вариант с переездом в другой клуб.
«Я не уйду из «Барселоны» этим летом. Мой агент недавно встречался с руководством и обсуждал новый контракт. Мы уже говорили на эту тему в марте, но из-за коронавируса пришлось свернуть переговоры. Сейчас есть вещи поважнее.
Впрочем, я не хочу уходить, потому что моей семье хорошо в этом городе», – цитирует игрока Kicker.
Напомним, 28-летний тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. За это время он выиграл 13 трофеев, в том числе четыре чемпионата Испании и Лигу чемпионов.
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