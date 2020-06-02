Тер Штеген исключил свой уход из «Барселоны» этим летом - Советский спорт
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02 июня 2020 15:16ФутболГичунцев Артур

Тер Штеген исключил свой уход из «Барселоны» этим летом

Немецкий футболист выступает за каталонцев с 2014 года.

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заверил болельщиков, что продолжит выступления за сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что игрок не может договориться об условиях нового контракта и рассматривает вариант с переездом в другой клуб.

«Я не уйду из «Барселоны» этим летом. Мой агент недавно встречался с руководством и обсуждал новый контракт. Мы уже говорили на эту тему в марте, но из-за коронавируса пришлось свернуть переговоры. Сейчас есть вещи поважнее.

Впрочем, я не хочу уходить, потому что моей семье хорошо в этом городе», – цитирует игрока Kicker.

Напомним, 28-летний тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. За это время он выиграл 13 трофеев, в том числе четыре чемпионата Испании и Лигу чемпионов.

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