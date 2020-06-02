Слуцкий рассказал, что плакал, когда прощался с болельщиками «Халл Сити» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что плакал в момент, когда прощался с болельщиками «Халл Сити».

- Я не помню названия улицы, но там были рестораны и кафе, а люди, сидящие внутри, вышли, чтобы увидеть меня. У них было много позитивных слов в мой адрес. Я плакал в этот момент. Все говорили мне, что я был фантастическим человеком и тренером, хотя, возможно, я этого и не заслуживал. У меня никогда не было подобной ситуации. Обычно, если клуб с вами прощается, это не лучший день в вашей жизни, но для меня он стал очень важным из-за реакции болельщиков команды. Я не мог в это поверить, - цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

Напомним, что Слуцкий возглавлял «Халл Сити» с августа по декабрь 2017 года.