Маринато Гилерме: Надеемся остаться на втором месте или занять первое Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме считает, что с точки зрения спортивного принципа доиграть сезон было правильным решением.

- Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей. Надеемся остаться на втором месте или занять первое, - приводит слова Гилерме официальный сайт московской команды.

Напомним, что после 22 туров чемпионата «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» девять очков.

В первом матче после возобновления сезона железнодорожники 21 июня на своем поле сыграют против «Оренбурга».