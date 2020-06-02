Маринато Гилерме: Играть без зрителей непривычно, но нужно беречь здоровье людей Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме считает, что играть без зрителей будет скучно.

- Играть без зрителей непривычно. Но нужно беречь здоровье людей. Если руководство разрешило играть, нужно принять ситуацию и серьезно к ней отнестись. Не играть совсем намного скучнее, чем играть без зрителей, - приводит слова Гилерме официальный сайт московской команды.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков. На первоначальном этапе будут допущены зрители на 10 процентов мест от общей вместительности стадиона.

Напомним, что после 22 туров чемпионата «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» девять очков. В первом матче после возобновления сезона железнодорожники 21 июня на своем поле сыграют против «Оренбурга».