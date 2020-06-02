Юлиан Нагельсманн: Мы ничего не можем поделать с желанием Вернера покинуть «Лейпциг»

- Мы ничего не можем с этим поделать. Он знает, что у него есть в «Лейпциге», а также, что я думаю об этой ситуации. У него много возможностей для развития здесь. Не знаю, поможет ли это ему то, если я буду говорить ему об этом каждый день. Игрок должен чувствовать, что он может прогрессировать. Если он этого не почувствует, это не принесет пользы, даже если я продолжу уговаривать его остаться. В конце концов, это его жизнь, его карьера, он может решить это сам. Я не могу придумать ничего нового, чтобы сказать это Тимо, - цитирует Нагельсманна Football Italia.
Напомним, что «Ливерпуль» остается фаворитом в борьбе за Вернера, даже если он, как сообщают СМИ, не готов заплатить полностью сумму отступных за нападающего и хочет договориться о более низкой сумме трансфера.
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