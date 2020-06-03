СМИ: «ПСЖ» и «Арсенал» ведут переговоры о трансфере Бельерина Ранее сообщалось, что испанец может перейти в миланский «Интер».

Руководство «ПСЖ» собирается укрепить защитную линию, пригласив футболиста «Арсенала» Эктора Бельерина.

По информации TodoFichajes, чемпион Франции уже вышел на связь с английским клубом. Ожидается, что сумма сделки составит 30 млн евро.

Французские СМИ сообщают, что «ПСЖ» решил обновить защитную линию и уже выставил на продажу Левена Курзава, а также Тома Менье.

Что касается Бельерина, то испанец является воспитанником «Барселоны». Он перешел в «Арсенал» летом 2011 года.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.