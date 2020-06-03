Бывший скаут «Спартака» рассказал о несостоявшихся трансферах Матича и Матюиди В настоящее врем серб выступает за «Манчестер Юнайтед», а француз – в составе «Ювентуса».

Бывший скаут московского «Спартака» Григорий Евтушенко сообщил, что намеревался пригласить в столичный клуб полузащитников Наманью Матича и Блеза Матюиди.

«Неманью Матича из «Кошице» я увидел в конце 2008 года и привез информацию по нему в клуб. Смоленцев сказал: «Трансфер возможен. Можно закрывать сделку». Наши руководители посмотрели его в матче за «Кошице» зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил «Челси».

В том же 2008 году мы плотно смотрели Блеза Матюиди. Он еще не был раскрученным игроком, у нас были возможности забрать его из «Сент-Этьена», но на эту позицию предпочли другого игрока. Тогда потенциал Матюиди уже просматривался, но он ещё не был таким классным полузащитником, как позже в «ПСЖ» и сборной», – цитирует Евтушенко «Матч ТВ».