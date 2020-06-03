«Манчестер Юнайтед» предложил за Кулибали 80 миллионов евро «Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение о покупке сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

По информации Sky Sport Italia, в среду «манкунианцы» официально предложили «Наполи» за 28-летнего игрока обороны 80 миллионов евро.

Отмечается, что в «Наполи» хотят получить, по крайней мере, 100 миллионов евро за то, чтобы позволить центральному защитнику покинуть команду. Отметим, что эта сумма значительно меньше 120 миллионов, которые неаполитанская команда требовала за сенегальца в прошлом году.