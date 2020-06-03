«Вердер» на своем поле крупно уступил «Айнтрахту» Футболисты «Вердера» уступили «Айнтрахту» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии со счетом 0:3.

В составе гостей голами отметились Андре Силва (60-я минута) и Штефан Ильзанкер (81, 90).

Отметим, что встреча прошла без зрителей.

После этой игры «Айнтрахт» набрал 35 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Вердер» упустил возможность покинуть зону вылета и с 25 очками остался на 17-м месте в чемпионате.