Диего Коста заплатит штраф в 540 тысяч евро за неуплату налогов Форвард мадридского «Атлетико» нарушил закон в 2014 году.

Телеканал EPSN, ссылаясь на испанские СМИ, сообщает, что Диего Коста был наказан штрафом в 543 тысячи 208 евро за неуплату налогов.

В 2014 году нападающий сборной Испании недоплатил государству 1,37 млн евро с прибыли от имиджевых прав. На данный момент Коста полностью погасил эту задолженность, но ему не удалось избежать штрафа. Диего мог быть приговорен к шести месяцам тюремного заключения, однако это наказание заменили выплатой денежной компенсации.

В июле 2014 года Коста перешел из «Атлетико» в лондонский «Челси» за 38 млн евро, но в январе 2018-го нападающий вернулся в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне в активе 31-летнего форварда 19 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи в составе команды Диего Симеоне.