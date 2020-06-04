Итальянские СМИ: Жоау Мариу останется в «Локомотив» до конца сезона - Советский спорт
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04 июня 2020 18:48ФутболШарафудинов Виктор

Итальянские СМИ: Жоау Мариу останется в «Локомотив» до конца сезона

Московский клуб продлил арендный договор с «Интером».

Sport Mediaset сообщает, что португальский полузащитник Жоау Мариу завершит сезон-2019/20 в составе «Локомотива».

По сведениям источника, московский клуб продлил арендное соглашение с миланским «Интером» до конца июля.

«Локомотив» арендовал португальца в августе прошлого года. В 15 матчах в составе железнодорожников 27-летний полузащитник отметился 1 голом и 4 результативными передачи.

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