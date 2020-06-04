Бывший капитан «Барселоны» Бакеро может стать техническим директором «Локомотива» В московском клубе грядут новые перемены.

Хосе Мария Бакеро, ранее возглавлявший академию «Барселоны», может получить работу в московском «Локомотиве».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян:

«На неделе случилась очередная волна противостояния Юрия Семина и Василия Кикнадзе.

Тем временем Кикнадзе уже проводит новую кадровую политику, и в менеджменте Локомотива уже происходят перестановки.

В ближайшее время в клубе появится новый функционер – Хосе Мария Бакеро, легенда Барселоны, один из рекордсменов по количеству матчей за клуб. В 2017-м он возглавил академию Барселоны, а теперь может перебраться в Москву: сейчас с Бакеро обсуждают контракт. Вполне возможно, скоро испанец войдет в структуру академии Локомотива и займет пост технического директора клуба. Говорят, что сам Эрик Абидаль рекомендовал Бакеро во время своего визита в Москву.

Плюс уже несколько месяцев как у Локо появился новый шеф-скаут в Европе – итальянец Риккардо Червелатти. Он уже активно ищет игроков в Европе для Локомотива. Судя по всему, Червелатти нашел в Италии Андрей Лосюк – они давно знакомы. Напомню, что сам Лосюк оказался в Локомотиве по приглашению Кикнадзе в прошлом году».

Во время карьеры футболиста Бакеро добился наибольших успехов в «Барселоне», за которую играл с 1988 по 1997 годы (331 матч и 91 гол). Атакующий полузащитник помог каталонцам выиграть Лигу чемпионов в 1992 году, а также четырежды завоевать титул чемпиона Испании.

В качестве главного тренера Бакеро работал с мексиканской «Пуэблой», «Малагой B», «Реалом Сосьедадом», польскими «Полонией» и «Лехом», а также с перуанским клубом «Хуан Аурич».