«Челси» на следующей неделе оформит переход Вернера из «РБ Лейпциг»

Нападающий сборной Германии и «РБ Лейпциг» Тимо Вернер согласился на переход в лондонский «Челси».
Kicker сообщает, что трансфер будет оформлен уже на следующей неделе. В отличие от «Ливерпуля», лондонский клуб согласился выплатить «РБ Лейпциг» 60 миллионов евро за 24-летнего нападающего. Такая сумма отступных прописана в действующем контракте Вернера с «красными быками», но переход при этом должен быть оформлен до 15 июня нынешнего года.
В июле 2016 года «РБ Лейпциг» заплатил «Штутгарту» за перспективного форварда 14 млн евро. С тех пор Вернер забил 92 гола и сделал 39 результативных переда в 154 матчах в составе клуба из Саксонии.
В нынешнем сезоне Тимо забил в бундеслиге 25 голов в 29 матчах и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Больше забитых мячей только у польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски (29).
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