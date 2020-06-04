«Челси» на следующей неделе оформит переход Вернера из «РБ Лейпциг» Лондонский клуб опередил «Ливерпуль» на трансферном рынке.

Нападающий сборной Германии и «РБ Лейпциг» Тимо Вернер согласился на переход в лондонский «Челси».

Kicker сообщает, что трансфер будет оформлен уже на следующей неделе. В отличие от «Ливерпуля», лондонский клуб согласился выплатить «РБ Лейпциг» 60 миллионов евро за 24-летнего нападающего. Такая сумма отступных прописана в действующем контракте Вернера с «красными быками», но переход при этом должен быть оформлен до 15 июня нынешнего года.

В июле 2016 года «РБ Лейпциг» заплатил «Штутгарту» за перспективного форварда 14 млн евро. С тех пор Вернер забил 92 гола и сделал 39 результативных переда в 154 матчах в составе клуба из Саксонии.

В нынешнем сезоне Тимо забил в бундеслиге 25 голов в 29 матчах и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Больше забитых мячей только у польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски (29).