Александр Панов: В интервью Семина пошла какая-то грязь, это было лишним

«Наверное, Семину можно было дать доработать восемь туров, но, с другой стороны, следующий чемпионат начнется почти сразу, и у нового тренера не оставалось бы времени на подготовку команды, - заявил Панов в интервью «Советскому спорту», приуроченном к годовщине двух его легендарных голов в ворота французов на «Стад де Франс» 5 июня 1999 года. - Поэтому логику руководителей «Локомотива» я понимаю. Раз решили сменить курс, значит, надо было расставаться с Семиным именно сейчас... У «Спартака» тоже Массимо Карреру увольняли - и что? Сейчас работает другой тренер. Это футбол. Семина все равно будут уважать. И в «Локомотиве», и в других российских клубах. А вот его первое интервью после ухода было лишним. Там грязь какая-то пошла. Зачем?»