Александр Панов: Коронавирус – не бубонная чума, не надо преувеличивать проблему

«Идти на стадион после возобновления чемпионата России не боюсь, - заявил Панов «Советскому спорту» в интервью, приуроченном к двум его легендарным голам в ворота французов на «Стад де Франс» 5 июня 1999 года. - Люди гробили себя и до пандемии. Просто во всем надо знать меру. Если не хочешь заразиться, соблюдай профилактику. Но риск все равно останется. Хоть гидрокостюм на себя надень… Я какой-то глобальной проблемы во всей этой истории не вижу. Это все-таки не бубонная чума. Многие переносят коронавирус вообще бессимптомно. А микробы могут атаковать на улице, где угодно. Если иммунная система слабая, тебя сожрет любой грипп. И никакие лекарства не помогут. Сдавал ли я анализы на COVID-19? Нет. Никаких симптомов не было, я и не сдавал. Как врачи говорят, лучше не ходить в больницы лишний раз, а то можно там вирус подхватить».

Также Панов высказался об уходе Юрия Семина из «Локомотива».

Полностью интервью - здесь.