Форвард «Монако» Йоветич нужен Николичу в «Локомотиве»

Mozzart Sport утверждает, что лучший бомбардир в истории сборной Черногории Стеван Йоветич может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».
По сведениям источника, 30-летнего нападающего в свою новую команду приглашает сербский тренер Марко Николич.
Пока неизвестно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере, но сербские журналисты сообщают, что главный тренер «Монако» Роберт Морено не против расстаться с Йоветичем, который пропустил большую часть минувшего сезона, восстанавливаясь после разрыва крестообразных связок. Стеван сыграл лишь 9 матчей в завершенном досрочно чемпионате Франции, забив 2 мяча.
В августе 2017 года «Монако» заплатил за черногорца миланскому «Интеру» 10,5 миллионов евро. Йоветич также играл в прошлом за «Севилью», «Манчестер Сити», «Фиорентину» и белградский «Партизан». В 50 матчах за национальную сборную своей страны он отметился 24 голами.
Контракт Йоветича с «Монако» рассчитан до 30 июня следующего года.
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