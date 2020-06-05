Московское «Динамо» признали победителем молодежного первенства

Сегодня 5 июня на общем собрании клубов российской премьер-лиги были подведены итоги молодежного первенства.
Официальный сайт РПЛ сообщает, что победителем турнира признано московское «Динамо». Розыгрыш молодежного первенства был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30, но, в отличие от чемпионата России, соревнования возобновлять не будут.
Решение РПЛ должно быть утверждено на Исполкоме РФС.
«Динамо» выиграло молодежное первенство России в четвертый раз в истории и теперь делит рекорд по количеству побед в турнире вместе со «Спартаком». Ранее молодежная команда бело-голубых становилась лучшей в 2012, 2014 и 2015 годах.
После 22 туров динамовцы на 4 очка опережали ЦСКА.
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