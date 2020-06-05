Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс», получив предложение из России

Globo Esporte сообщает, о том, что 35-летний бразильский нападающий Вагнер Лав расстался с «Коринтиансом», получив предложение из России.
Соглашение, которое было рассчитано до декабря нынешнего года, разорвано по взаимному согласию сторон. Вагнер заявил, что намерен сменить обстановку, а пресс-служба «Коринтианса» сообщила, что форвард получил предложение от другого клуба.
Вагнер Лав трижды выступал за ЦСКА: с 2004 по 2009 годы, с 2010-го по 2012-й и в 2013-м. В сумме на его счету 124 гола в 259 матчах в составе армейцев.
За «Коринтианс» форвард выступал дважды по ходу карьеры. Он вернулся в клуб из Сан-Паулу в январе 2019 года, расставшись с «Бешикташем». В прошлом году Вагнер Лав забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах бразильской серии А. Его команда финишировала на восьмом месте.
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