Менхенгладбахская «Боруссия» вдесятером проиграла в гостях у «Фрайбурга»

Первый матч 30-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» – «Боруссия» (Менхенгладбах) завершился со счетом 1:0.
Единственный гол забил на 58-й минуте нападающий хозяев Нильс Петерсен, исполнив точный удар головой после подачи Винченцо Грифо со штрафного.
Гости заканчивали встречу вдесятером. На 67-й второе предупреждение получил французский нападающий Алассан Плеа.
«Фрайбург» выиграл впервые после рестарта, прервав безвыигрышную 4-матчевую серию (2 ничьи и 2 поражения). Команда Кристиана Штрайха занимает 8-е место, набрав 41 очко, и претендует на попадание в Лигу Европы.
«Боруссия» пока сохраняет за собой четвертую строчку турнирной таблицы, имея 56 очков. Ее преследователь «Байер» набрал столько же. «Фармацевты» свой матч 30-го тура проведут в субботу 6 июня. В Леверкузене сыграет лидер чемпионата «Бавария».
13 июня состоятся матчи «Вольфсбург» – «Фрайбург» и «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Бавария».
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