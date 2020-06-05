Вагнера Лава в «Коринтиансе» может заменить другой бывший форвард ЦСКА Жо Последние два с половиной года нападающий выступал в Японии.

Globo Esporte сообщает, что Вагнер Лав досрочно разорвал контракт с «Коринтиансом», получив предложение из России. Заменить 35-летнего форварда в клубе из Сан-Паулу может другой бывший игрок ЦСКА 33-летний Жо.

В данный момент «Коринтианс» ведет переговоры о трансфере с японским клубом «Нагоя Грампус», за который Жо выступает с января 2018 года.

Жо – воспитанник «Коринтианса». Именно из этой команды он перешел в ЦСКА в 2006 году за 5 миллионов евро. В январе 2017-го экс-игрок армейцев и «Манчестер Сити» вернулся в родной клуб, однако спустя год отправился в Японию.

В прошлогоднем японском чемпионате Жо отметился 6 голами и 7 результативными передачами в 32 матчах.