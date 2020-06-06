Тони Кроос хочет завершить карьеру в «Реале» Немецкий полузащитник выступает за мадридский клуб с 2014 года.

Игрок сборной Германии Тони Кроос сообщил, что может завершить свою карьеру через три года, когда закончится его действующий контракт с мадридским «Реалом».

«В мире футбола три года — это довольно много, и я намерен отработать контракт с «Мадридом» до конца, – рассказал Кроос в интервью El Mundo Deportivo. – К тому времени мне будет 33 года и у меня будет много вариантов. Уйти, остаться здесь или завершить карьеру. Я хочу закончить играть, будучи игроком «Реала».

Я представляю себя в футболе после завершения карьеры футболиста, но не в качестве тренера на высшем уровне. Тем более что мне бы снова пришлось заниматься тем, что меня больше всего беспокоит – быть все время в разъездах и не возвращаться домой неделями Мне это не нравится».

В июле 2014 года Кроос после победы вместе с немецкой сборной на чемпионате мира в Бразилии перешел в «Реал» из «Баварии» за 25 миллионов евро. С тех пор Тони сыграл 266 матчей за Королевский клуб, забив 18 голов и сделав 68 результативных передач.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник отметился 5 голами и 9 раз помог забить товарищам в 33 матчах за «Реал» с учетом всех турниров.