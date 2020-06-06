Globo Esporte: Переговоры Вагнера Лава и ЦСКА о возвращении находятся в продвинутой стадии Ранее бразильский нападающий разорвал контракт с «Коринтиансом».

Globo Esporte сообщил новые подробности о возможном возвращении Вагнера Лава в чемпионат России.

По сведениям бразильского телеканала, ЦСКА действительно заинтересован в заключении контракта со своим бывшим нападающим. Переговоры 35-летнего футболиста с московским клубом находятся в продвинутой стадии.

Вагнер Лав считается лучшим легионером армейцев и одним из лучших в истории чемпионатов России. Он защищал цвета красно-синих с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в ЦСКА первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.

Всего за ЦСКА Вагнер Лав сыграл 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.

За «Коринтианс» форвард выступал дважды по ходу карьеры. Он вернулся в клуб из Сан-Паулу в январе 2019-го, расставшись с турецким «Бешикташем». В прошлом году Вагнер Лав забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах бразильской серии А. Его команда финишировала на восьмом месте.