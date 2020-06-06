Полузащитник «Спартака» Мельгарехо прилетел в Парагвай и ищет новую команду Контракт южноамериканца с красно-белыми заканчивается 30 июня.

Goal.com сообщает, что 29-летний полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в родной Парагвай гуманитарным рейсом и в данный момент находится в поисках новой команды.

По правилам, действующим в Парагвае, Мельгарехо и члены его семьи должны провести 14 дней на карантине, а также сдать несколько тестов на коронавирус. В то же время отец полузащитника «Спартака» в интервью Deportes Uno рассказал, что у Лоренсо есть несколько предложений из Европы, Мексики и США.

Парагваец перешел в московский клуб из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 млн евро. В нынешнем сезоне Мельгарехо сыграл в РПЛ 12 матчей, забив 1 гол. Всего в его активе 116 матчей, 17 голов и 11 результативных передач в составе московского клуба. В сезоне-2016/17 Лоренсо помог красно-белым завоевать чемпионский титул.