В Бразилии утверждают, что Вагнер Лав на 100% вернется в ЦСКА. Решение объявят ко вторнику Вчера 35-летний бразильский нападающий расторг контракт с «Коринтиансом».

С подачи Globo Esporte стало известно, что Вагнер Лав разорвал действующее соглашение с «Коринтиансом», поскольку получил предложение из России. Чуть позже бразильский телеканал уточнил, что в возвращении нападающего заинтересован московский ЦСКА, и переговоры находятся в продвинутой стадии. Теперь появились новые подробности.

RT, ссылаясь на свой источник в Бразилии, близкий к «Коринтиансу», утверждает, что вероятность подписания контракта Вагнера Лава с армейцами оценивается как практически 100%-ная.

Агент футболиста Эвандро Феррейра воздержался от таких громких заявлений, но отметил, что «в понедельник или во вторник Вагнер скажет, где будет играть».

Вагнер Лав считается лучшим легионером армейцев и одним из лучших в истории чемпионатов России. Он защищал цвета красно-синих с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в ЦСКА первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.

Всего за ЦСКА Вагнер Лав сыграл 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.

За «Коринтианс» форвард выступал дважды по ходу карьеры. Он вернулся в клуб из Сан-Паулу в январе 2019-го, расставшись с турецким «Бешикташем». В прошлом году Вагнер Лав забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах бразильской серии А. Его команда финишировала на восьмом месте.