Суарес восстановился после травмы и готов сыграть за «Барселону» против «Мальорки» 13 июня 12 января уругвайскому нападающему была сделана операция на правом колене.

Врачи «Барселоны» разрешили 33-летнему форварду Луису Суаресу принимать участие в матчах после возобновления чемпионата Испании.

Приятную для болельщиков каталонцев новость сообщил официальный сайт клуба.

Прошлый раз Суарес играл за «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико» 9 января. Тогда команду тренировал еще Эрнесто Вальверде, а не Кике Сетьен. «Барса» выигрывала 2:1, но в итоге уступила 2:3.

12 января уругваец перенес операцию на мениске правого колена. Индивидуальные тренировки Луис смог возобновить лишь в начале мая. В нынешнем сезоне на счету Суареса 14 голов и 11 результативных передач в 23 матчах в составе сине-гранатовых.

Первую игру после 3-месячной паузы «Барселона» проведет 13 июня в гостях у «Мальорки» в рамках 28-го тура чемпионата Испании.

После 27 матчей каталонцы лидируют в турнирной таблице, на два очка опережая мадридский «Реал».