Исполнительный директор «Лейпцига»: «Челси» не прислал никаких документов о трансфере Вернера - Советский спорт
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06 июня 2020 17:32Футбол

Исполнительный директор «Лейпцига»: «Челси» не прислал никаких документов о трансфере Вернера

Исполнительный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф сообщил, что немецкий клуб не получал никаких бумаг от «Челси» по переходу нападающего Тимо Вернера.

- Мы еще не совершали никаких обменов с «Челси». До сих пор Тимо Вернер не сообщал нам об использовании пункта в своем контракте о выкупе трансфера, а «Челси» не прислал никаких бумаг о переходе. Нам нечего сообщить, мы не участвуем в ежедневных спекуляциях, но Тимо еще несколько недель назад сообщил нам, что занят переходом в другой клуб.

Для нас было важно, что мы смогли продлить с ним контракт прошлым летом, потому что для нашего клуба важно, чтобы ни один игрок не покинул команду бесплатно. Но составили соглашение так, чтобы у него была возможность сделать следующий шаг, - приводит слова Минцлаффа Sport 1.

Напомним, что лондонский клуб согласился выплатить «РБ Лейпциг» 60 миллионов евро за 24-летнего нападающего. Такая сумма отступных прописана в действующем контракте Вернера с «красными быками», но переход при этом должен быть оформлен до 15 июня нынешнего года.

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